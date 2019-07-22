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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Политолог принес извинения за заявление о смерти президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, после заявления которого в СМИ пошла волна сообщений о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принес извинения за свои слова, передает «Хроника Туркменистана».

«Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником», – написал Рубаев на своей странице в Facebook.

Отметим, что изначально о смерти Бердымухамедова Рубаев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», ссылаясь на свои источники в бизнес-среде.

В то же время сообщается, что президент Бердымухамедов улетел в Германию к больной матери, о чем ранее сообщала «Хроника Туркменистана».

Напомним, что в мае этого года в Ашхабад в срочном порядке вылетела бригада врачей из Турции. Вероятно, в срочной помощи нуждалась мать президента.

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