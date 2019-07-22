В Навои воспитательниц детсадов, пригласив на марафон, заставили подметать улицы

CA-NEWS (UZ) - Сотрудницы учреждений дошкольного образования в городе Зарафшан Навоинской области пожаловались на то, что их пригласили участвовать в марафоне, а после заставили подметать улицы.

Воспитательница одного из детских садов в Навои, пожелавшая остаться неизвестной, говорит, что 15 июля сотрудниц нескольких учреждений дошкольного образования привлекли к уборке территории махаллинского схода граждан «Янги Зарафшан».

– Нам сказали, что 15 июля состоится спортивный марафон, попросили нас прийти на мероприятие в спортивной одежде. Сказали, что в детском саду должна остаться одна воспитательница, а все остальные обязаны пойти на марафон. А когда мы пришли туда, нас заставили подметать территорию махаллинского схода граждан «Янги Зарафшан», – говорит зарафшанская воспитательница.

Воспитательница еще одного детского сада в Зарафшане говорит, что сотрудниц всех детских дошкольных учреждений регулярно привлекают к работам по благоустройству территорий, а отказавшимся грозят увольнением.

Собеседник, представившийся помощником заведующего отдела, сказал, что не информирован о том, что воспитательниц детсадов привлекают к работам по уборке и благоустройству территорий.

– У нас каждую неделю проходит День здоровья. В этот день все наши сотрудники занимаются физкультурой, гимнастикой. Разве можно назвать физкультуру принудительным трудом?, – заявил сотрудник районного отдела дошкольного образования.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что работников сферы образования привлекают к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев высказывался против привлечения бюджетников, в частности, учителей школ, воспитателей детсадов и медработников, к уборке территорий.

Несмотря на предупреждение главы государства, чиновники в регионах до сих пор не отказались от практики принудительного труда.