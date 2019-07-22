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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия представила Национальный добровольный доклад в ООН

CA-NEWS (MNG) -  Страны мира представляют свои “Национальные добровольные доклады” — концепции для реализации “Целей устойчивого развития мира — 2030”, вопросы, на которые стоит им обратить внимание для достижения прогресса и продвижения, на “Встрече высшего уровня устойчивого развития”. И одной из 47 стран по ознакомлению своего Национального добровольного доклада в 2019 году является Монголия, которая представила свой доклад в лице министра финансов страны Ч.Хурэлбаатара 16 июля этого года, передает Mongolnow.

Глава министерства финансов страны отметил в своём докладе, что Монголия является одной из первых стран, акклиматизировавших “Цели устойчивого развития — 2030”, и хотя заложен фундамент обеспечения устойчивого развития, для реализации комплексных и взаимозависимых задач устойчивого развития в дальнейшем страна сталкивается с определёнными затруднениями.

А для преодоления и разрешения этих затруднений очень важны единая, комплексная и оптимальная политика и планирование, регулирование согласованности между отраслями и механизм обеспечения всестороннего участия сторон, говорится в статье.

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