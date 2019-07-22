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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ишкашимском районе Таджикистана автомобиль упал в реку, погибли 4 человека

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане в Ишкашимском районе на участке трассы между селами Вранг и Нижгар автомобиль упал в реку Пяндж. В результате ДТП погибли 4 человека, сообщает «Ховар» со ссылкой на пресс-центр МВД.

Водитель автомашины марки «Хундай-Голопер», 28-летний житель села Ямги Ишкашимского района Нозим Маликмамадов, в ходе движения по местной трассе опрокинул автомашину в реку Пяндж, говорится в сообщении пресс-службы.

Происшествие случилось 20 июля в полдень. Погибли четверо местных жителей – 65-летний Гулмамад Савлатов, его сын, 37-летний Санавбар Савлатов, 59-летняя Гулбог Саидбекова и её ровесник Абдулмамад Савлатов.

Сам водитель не пострадал, а ещё один из его пассажиров, 46-летний Аловат Солиев, в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу села Вранг.

По данному факту ведется расследование.

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