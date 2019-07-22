Аким Нур-Султана призвал жителей города принять участие в акции по очищению берегов Есиль и Карасу

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане в субботу, 27 июля, пройдет экоакция по очищению берегов рек Есиль и Карасу. Об этом сообщает пресс-служба акимата столицы.
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов всех неравнодушных пригласил принять участие в городской экоакции.
«20 июля стартовало экологическое движение #Birge #TazaQazaqstan. В эту субботу, 27 июля, мы принимаем экологическую эстафету. Предлагаем очистить берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону Карагандинской трассы. Всех неравнодушных приглашаем принять участие», – написал он в своем аккаунте в Twitter.
20 июля стартовало экологическое движение #Birge #TazaQazaqstan.— Altay Kulginov (@AltayKulginov) 21 июля 2019 г.
В эту субботу 27 июля мы принимаем экологическую эстафету.
Предлагаем очистить берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону Карагандинской трассы.
Всех неравнодушных приглашаем принять участие. pic.twitter.com/dEgFEVXRci