Аким Нур-Султана призвал жителей города принять участие в акции по очищению берегов Есиль и Карасу

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане в субботу, 27 июля, пройдет экоакция по очищению берегов рек Есиль и Карасу. Об этом сообщает пресс-служба акимата столицы.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов всех неравнодушных пригласил принять участие в городской экоакции.

«20 июля стартовало экологическое движение #Birge #TazaQazaqstan. В эту субботу, 27 июля, мы принимаем экологическую эстафету. Предлагаем очистить берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону Карагандинской трассы. Всех неравнодушных приглашаем принять участие», – написал он в своем аккаунте в Twitter.