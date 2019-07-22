Я видел, как расстреливали коррупционеров в Китае, – Токаев про КНР

CA-NEWS (KZ) - На вопрос журналиста Алексея Пивоварова, что президент думает о Китае, о его социальной политике и экономическом развитии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил, что был в Китае, и лично видел, как расстреливали коррупционеров на стадионе, сообщает Zakon.kz.

На 31 канале прошел показ фильма «Президент 2.0».

«Я был на площади Тяньаньмэнь в тот день, когда там начались волнения», – рассказывает президент.

По словам главы государства, китайская молодежь была под сильным впечатлением от перестройки в СССР. Когда Горбачев приехал в Китай, множество людей высыпали на улицы и приветствовали его.

Тогда перед властями КНР стояла серьёзная задача. Им надо было показать, что перестройка – тупиковый путь, и что социализм не исчерпал свой потенциал, а радикальные экономические реформы приводят к социальному напряжению.

«Я должен сказать, что понимаю, почему в КНР пошли тем путем, которым пошли. Но это не значит, что я ратую за социализм. Но социализм не умер. А я его сторонник только в вопросе социального равенства. И твердый сторонник частной собственности», – отметил Токаев.