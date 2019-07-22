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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первая группа таджикских паломников вылетела в Саудовскую Аравию

CA-NEWS (TJ) -  Первая группа таджикских паломников в сезоне «Хадж-2019» прибыла сегодня, 22 июля из города Душанбе в Саудовскую Аравию, сообщили Avesta в пресс-центре Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана.

По данным источника, в Саудовскую Аравию прилетела первая группа паломников из Таджикистана в составе 160 человек.

на церемонии проводов паломников в аэропорту города Душанбе присутствовали руководство Комитета по делам религии РТ, посол Саудовской Аравии в Таджикистане, родные и близкие паломников.

Ожидается, что паломники будут отправляться из Таджикистана в Саудовскую Аравию для совершения обряда хадж в течение 10 дней подряд. Перевозчики – авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».

По данным Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов, в текущем году, как и в предыдущие годы, обряд «хадж» совершат порядка 6 тыс. паломников из Таджикистана.

В текущем году стоимость «хаджа» составляет 35 тыс. 138 сомони. В прошлом году «хадж» стоил 33,4 тыс. сомони. Изменения в цене связаны с повышением курса доллара на мировом рынке.

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