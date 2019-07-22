Драка произошла во время пресс-конференции в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека произошла драка, передает Zakon.kz.

Нестандартная ситуация произошла во время пресс-конференции в Алматы, в результате которой побои получили несколько человек и пострадала аппаратура журналистов.

Тема пресс-конференции "Государство борется с матерями и детьми". Предполагалось, что будут освещены некоторые факты по делам Жазиры Демеуовой, Гульзипы Джаукеровой и Оксаны Шевчук. В их отношении ведется досудебное расследование по обвинению к принадлежности к ДВК. Им изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на два месяца.

- Пресс-конференция не состоялась. За 15 минут до начала адвокат пошел встретить маму Оксаны Шевчук. У нас в коридоре собралось около 20 женщин, которые сказали, что получили рассылку по чату, что они многодетные матери. Я заподозрил, что будет скандал, у нас уже такое было, закрыл пресс-центр и сказал, что пресс-конференция отменяется. Тогда эти женщины окружили мать Оксаны Шевчук Татьяну, которая стояла с ребенком. Мы попытались ее вытащить, но ничего не получилось. Эти женщины набрасывались на журналистов, отнимали аппаратуру, пытались разбить, догоняли в коридоре. Это шло минут 40. Мы вызвали полицию, она приехала где-то через полчаса. Нападавшие уже разошлись к этому времени, хотя мы просили остаться всех. Задержали только одну из этих агрессивных женщин,- сказал журналист Казахстанского международного бюро по правам человека Андрей Гришин.