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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Верховный суд Таджикистана рассматривает дела заключенных колоний, где прошли бунты

CA-NEWS (TJ) -  Верховный суд Таджикистана рассматривает дело 34 заключённых, обвиняемых в организации бунта и беспорядков в худжандской колонии №3/3, сообщил 22 июля глава ВС Шермухаммад Шохиён.

По его словам, четыре сотрудника худжандской колонии строгого режима были привлечены к уголовной ответственности, в том числе начальник колонии Файзулло Сафарзод был осуждён на четыре года. Суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и халатности. Трое сотрудников исправительного учреждения лишены свободы на 2,5 года условно за халатность.

По официальной версии, в ходе подавления беспорядков в худжандской колонии в ночь на 8 ноября 2018 года погибли 23 человека, среди них — двое сотрудников колонии, однако, по неофициальным данным, погибли не менее 50 человек и еще свыше 180 получили ранения.

Шохиён также сообщил, что Верховный суд приступил к рассмотрению дела 28 заключённых вахдатской колонии, обвиняемых в организации бунта. В результате беспорядков в этом исправительном учреждении, которые произошли в ночь на 19-го мая, погибли 32 человека, в том числе и трое охранников.

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