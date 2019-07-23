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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 380 зданий колледжей Узбекистана будут преобразованы в школы

CA-NEWS (UZ) -  383 зданий колледжей по всему Узбекистану из существующих 1469 будут преобразованы в общеобразовательные школы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

В результате данного решения в 2019-2020 учебном году дополнительно будет создано 224 тыс. учебных мест.

Как сообщается, данное решение принято в соответствии с поручением президента Узбекистана Шавката Мирзияева в ходе совещания по вопросам дальнейшего совершенствования системы непрерывного профессионального образования.

Для эффективной организации переорганизации колледжей в школы в соответствии с поручением Премьер-министра Узбекистана созданы рабочие группы во главе с председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и г. Ташкента.

Рабочим группам поручено организовать работу по передачи зданий и сооружений, территорий, мебели, учебных лабораторий и спортивного инвентаря в систему народного образования.

С приходом к власти Шавката Мирзияева, сформированная во время Ислама Каримова 9-летняя программа обучения в школе + 3-летняя система профессионального образования, канули в лету.

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