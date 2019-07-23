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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

CA-NEWS (CA) -  В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии. Как пишет местная пресса, электричества нет в нескольких районах Каракаса, а также в 23 штатах страны. Местные жители высказывают возмущение, а власти вновь подозревают диверсию, передает EADaily.

Отмечается, что из-за отсутствия электроэнергии частично перестала работать столичная подземка. Есть проблемы с мобильной связью. Жители Венесуэлы пишут в социальных сетях, что возникли проблемы с покупкой продуктов, особенно у тех, у кого нет наличных денег – терминалы не работают.

В этом году в Венесуэле, которая с января переживает политический кризис, впервые блэкаут произошел 7 марта. Потом было ещё три крупных отключения.

Напомним, в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо при поддержке США объявил себя президентом страны, но Николас Мадуро уйти с поста отказался. Противостояние продолжается.

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