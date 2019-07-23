В Ташкенте появились венецианские гондолы (видео)
- Узбекистан, общество
- 9:53, 23 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте с 21 июля на городском канале Бозсу открылось катание на венецианских
гондолах, сообщила пресс-служба столичной администрации.
Для водных прогулок в венецианском стиле предназначены четыре настоящие четырёхместные гондолы. Большие компании могут воспользоваться катером, который вмещает восемь человек. Новое место отдыха расположено напротив мечети Минор.
Как сообщили в администрации Ташкента, набережная канала Анхор-Бозсу реконструирована и превращена в прогулочную зону. Здесь установлены фонари и скамейки, а также создана зона с бесплатным доступом к Wi-Fi.