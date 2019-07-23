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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте появились венецианские гондолы (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте с 21 июля на городском канале Бозсу открылось катание на венецианских
гондолах, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Для водных прогулок в венецианском стиле предназначены четыре настоящие четырёхместные гондолы. Большие компании могут воспользоваться катером, который вмещает восемь человек. Новое место отдыха расположено напротив мечети Минор.

Как сообщили в администрации Ташкента, набережная канала Анхор-Бозсу реконструирована и превращена в прогулочную зону. Здесь установлены фонари и скамейки, а также создана зона с бесплатным доступом к Wi-Fi.

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