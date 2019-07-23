За связь с бывшим олигархом Тулешовым осужден экс-начальник криминальной полиции в Южно-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - Экс-начальник криминальной полиции ДВД Южно-Казахстанской области (ЮКО) Кенжебек Ондасынов получил срок за связь с ныне осужденным за попытку госпереворота бывшим олигархом и «пивным королем» Тохтаром Тулешовым, сообщает vera.kz.

Высокопоставленный полицейский осужден за коррупционное преступление. В суде выяснилось, что Кенжебек Ондасынов будучи начальником криминальной полиции ДВД ЮКО (сейчас Туркестанская область) ради выгоды для себя злоупотреблял своими полномочиями в интересах лидера преступной группы. Он отрывал от основной работы сотрудников криминальной полиции и заставлял их искать тех, кто, по мнению Тулешова, покушался на его жизнь.

«Кенжебек Ондасынов являясь начальником криминальной полиции ДВД ЮКО в угоду лидера преступной группы Т.Д. Тулешова использовал свое служебное положение, незаконно задействовал сотрудников органа внутренних дел на установление и задержание лиц, указанных Тулешовым. Он действовал в интересах амбиций лидера преступной группы, причинил существенный вред, охраняемый законом интересам общества и государства. Тем самым Ондасынов злоупотребил своими служебными обязанностями», — говорится в сообщении суда.

Суд признал бывшего начальника криминальной полиции региона виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Полковник полиции лишен офицерского звания.

В суде отмечают, что санкция статьи, по которой экс-полицейский признан виновным, предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие четверых несовершеннолетних детей и отсутствие судимости, а потому определил минимальный срок наказания по указанной статье.