Узбекистан предоставит доказательства того, что Александрия Оксианская находилась в городище "Кампыртепа"

CA-NEWS (UZ) - В четырех городах Узбекистана - Ташкенте, Термезе, Самарканде и Бухаре в рамках Недели культуры и искусства 22-26 августа состоится форум “Узбекистан на перекрестке цивилизаций”, посвященный сенсационным результатам 40-летних исследований. Об этом было объявлено 22 июля на пресс-конференции в Ташкенте с участием заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова, председателя Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Фирдавса Абдухаликова и академика Эдварда Ртвеладзе.

По данным узбекских исследователей во главе с академиком Эдвардом Ртвеладзе, древняя Александрия Оксианская находилась на месте нынешней Кампыртепы. На протяжении многих лет научные круги вели споры о том, где располагалась Александрия Оксианская (древний Термез, Айртам или Кампыртепа), сообщили в "Узбектуризме".

Ожидается, что на форуме в рамках Недели культурного наследия представителям научного сообщества и СМИ будут представлены доказательства того, что Александрия Оксианская находится на месте городища Кампыртепа, которая была помечена в рукописях древнегреческого историка и географа Птолемея и является уникальным памятником Центрально-Азиатской эллинской культуры.

Данные, проанализированные учеными-археологами, показывают, что из трех городов только в Кампыртепе были найдены достоверные данные. “Когда новшество будет признано на государственном уровне и будут благоустроены места, где находится Александрия, это ещё больше повысит интерес жителей Узбекистана и зарубежных туристов к истории и культурному наследию. Правительством будет разработана отдельная программа, в соответствии с рекомендациями академика Ртвеладзе будут приняты меры по дальнейшей популяризации местности и доведению её до следующего поколения”, - отметил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Мероприятие посетят генеральный директор ЮНЕСКО Одри Озуле, эксперты, ученые и исследователи.

Напомним, что до настоящего времени считалось, что руины Ай-Ханум или Александрия Оксианская — древнего города Греко-Бактрийского царства, располагаются в районе Дашти-Кала афганской провинции Тахар, близ границы с Таджикистаном, на левом берегу реки Пяндж у устья реки Кокча. Городище является уникальным памятником эллинистической культуры в Центральной Азии.