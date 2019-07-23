Гражданина Монголии задержали из-за запуска квадрокоптера на Красной площади

CA-NEWS (MNG) - Гражданина Монголии задержали в Москве из-за запуска квадрокоптера на Красной площади, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Днем 18 июля на Красной площади был задержан запустивший квадрокоптер 22-летний уроженец Монголии Хуягбаатар Баасандорж, ныне зарегистрированный и проживающий в Дублине. На молодого человека составили материал, который передали Ространснадзору для принятия решения в порядке ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»), – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что квадрокоптер у задержанного изымать не стали.

Напомним, Минтранс России своим приказом от 17 декабря 2018 г. запретил полеты воздушных судов, в том числе беспилотных (коптеры, дроны, авиамодели и другие) в Москве в пределах МКАД.

В исключительных случаях могут выдаваться специальные разрешения на полеты. На запуск коптеров и дронов над Москвой за пределами МКАД также нужно получать разрешение.