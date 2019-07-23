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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр здравоохранения Узбекистана наградил врача, спасшего ребенка во время клинической смерти

CA-NEWS (UZ) -  Распространившееся в социальных сетях видео, где ребенок в состоянии клинической смерти был спасен врачом отоларингологом в Ташкенте, стало достойной оценкой труда самоотверженных врачей, отмечает пресс-служба Минздрава.

Проявивший в этом процессе героизм 41-летний врач Сергей Тобиас был награжден нагрудным знаком “Отличник здравоохранения”, эту награду он получил из рук министра здравоохранения Алишера Шадманова.

Вручая врачу награду, министр отметил, что в охране здоровья народа огромное место занимают медицинские работники, особенно опытные, ответственные к своей работе и преданные своему делу врачи.

Напоминаем, что окончивший Ташкентский педиатрический медицинский институт, трудящийся в одном из частных клиниках столицы Сергей Тобиас, не смотря на то, что не является реаниматологом, проявил все свои умения и спас двухлетнего Умара Нуриллаева, принесенного родителями в состоянии клинической смерти. После пациента в машине скорой помощи под присмотром врача доставили в детскую клиническую больницу № 3. В больнице ему оказали все необходимые лечебные процедуры.

— Очень благодарен врачу, спасшему моего ребенка. В качестве отца не могу ни с чем сравнить его самоотверженность. Для меня он стал настоящим героем, — говорит отец двухлетнего Умара Нуриллаева Дилшод Раззоков. — В этот день на примере одного врача я почувствовал ответственность и благородство деятельности тысячи врачей. Не зря осуществляются последовательные реформы в сфере медицины. Оказывается за этим есть здоровье и радость тысячи людей.

Важно то, что видео, где двухлетнего ребенка возвращают к жизни, было просмотрено тысячи раз и многие поделились им в своих страничках. Сотни пользователей интернета поблагодарили врача за профессионализм и человеческие усилия.

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