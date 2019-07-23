В Липецке гражданина Узбекистана подозревают в жестоком убийстве супругов

CA-NEWS (UZ) - В августе прошлого года в Липецке пропали супруги. О том, что их близкие долго не выходят на связь, сообщили обеспокоенные родственники. Как выяснили следователи, причастным к исчезновению 38-летнего мужчины и 36-летней женщины мог быть их сосед — именно к нему муж и жена собирались в гости. Мужчина, уроженец Узбекистана, недавно купил дом неподалеку. Он также исчез.

Как сообщает пресс-служба следственного управления регионального СК, было возбуждено уголовное дело. При осмотре домовладения подозреваемого, который, как выяснилось, пустился в бега, стражи порядка нашли в подвале страшный тайник — фрагменты тел пропавших липчан. Хозяин жилища нанес им колото-резаных ран грудной клетки и шеи, повредив внутренние органы, а также причинил им травмы головы.

- Следствие считает, что преступление он совершал с особой жестокостью, так как осознавал, что причинение большого количества телесных повреждений тупым твердым предметом и орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, влечет острую физическую боль, мучения и страдания супругов, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Подозреваемого нашли в одном из боксов гаражного кооператива, принадлежащего его работодателю. Мужчина пытался покончить собой, но осуществить задуманное не удалось. Ему оказали медицинскую помощь, а после заключили под стражу. Мужчина отрицал свою вину, рассказывал свою версию случившегося. Однако, по мнению стражей порядка, это лишь способ избежать наказания. Тем более, что в тот день в компании была еще одна липчанка, покинувшая дом до разыгравшейся впоследствии драмы, которая дала показания. Подтверждают выводы правоохранительных органов и экспертизы.

В настоящее время материалы дела, результаты экспертиз, направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. и последующей передачи в суд.

Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.