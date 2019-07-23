Бюджетные организации Туркменистана обязали каждый месяц собирать деньги для Красного Полумесяца, – СМИ

CA-NEWS (TM) - Бюджетные организации Туркменистана обязали ежемесячно осуществлять сбор средств для Национального общества Красного Полумесяца (НОКПТ), пишет «Радио Азатлык» в своей статье.

«В понедельник, 15 июля, ряд бюджетных организаций получили предписание, чтобы ежемесячно с каждого сотрудника удерживать по 15 манатов в фонд Красного полумесяца. Им сказали, что распоряжение касается всех бюджетных организаций», – сообщил 19 июля корреспондент Азатлыка.

По словам корреспондента, сотрудники учреждений, получивших распоряжение о сборе денег, восприняли известие с возмущением.

«Радио Азатлык» не удалось получить официальный комментарий в связи со сбором средств в «Национальном обществе Красного Полумесяца».

Вместе с тем, законодательством Туркменистана предусматривается финансовая, материальная и иная поддержка (НОКПТ) со стороны государственных органов, в целях достижения предусмотренных целей и задач.

В законе о Национальном обществе Красного Полумесяца, принятом в декабре 2012 года, сообщается, что общество создано в целях оказания гуманитарной, медико-социальной, реабилитационной и другой помощи людям, нуждающимся в такой помощи.

Вместе с тем, по словам сотрудников учреждения, беседовавших с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности, руководство общества Красного Полумесяца отказывает в помощи нуждающимся и осуществляет жесткие порядки для сотрудников.

«Она устроила там феодальные порядки. Заходя в кабинет, надо снимать обувь и нельзя при разговоре смотреть ей в глаза. Инвалидов даже на порог не пускают и никому не оказывают помощь», – сообщает источник Азатлыка.

Возглавляет Национальное общество Красного Полумесяца Гульнабат Довлетова, которая является сестрой президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Впервые о начале сбора средств для (НОКПТ) сообщалось в феврале 2017 года. Как сообщило тогда независимое издание «Альтернативные новости Туркменистана», в ряде учреждений бюджетной сферы, в частности в СЭС Туркменабада и в школах №2 и №14 города Мары работников заставили писать заявления о согласии добровольно перечислять в общество Красного Полумесяца указанную сумму.

По информации издания, в разное время Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана спонсировали такие компании, как «Полимекс», «Драгон Ойл», «Буиг туркмен», «Петронас».

Как сообщали ранее туркменские СМИ, Национальное общество Красного полумесяца Туркменистана (НОКПТ) с 1995 года осуществляет деятельность в качестве равноправного члена Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Практика сбора денег у госслужащих в Туркменистане носит систематический характер. Сотрудники бюджетных организаций из года в год сдают деньги на различные нужды предприятий, населенных пунктов, а также на финансирование торжеств государственного значения, пишет издание.

Сбор средств на ремонт зданий, уборку улиц, покупку саженцев, различного инвентаря, одежды для участников массовок, а также на финансирование спортивных мероприятий и праздничных торжеств, осуществляется предприятиями путем удержания средств с заработной платы.

Госслужащие и студенты вузов также обязаны дважды в год организованно подписываться на государственную прессу.