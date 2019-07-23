Всемирный банк выделит около $32 млн на электрификацию сел Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансирование в размере $31,7 млн. для проекта электрификации сельских районов Таджикистана, с целью обеспечения доступа к электроэнергии для уязвимых сообществ в самых отдаленных регионах Таджикистана, проживающих вдоль западных предгорий Гималаев, передает Avesta.



Как сообщает представительство Всемирного банка в Таджикистане, финансирование предоставляется в рамках пилотной инициативы Международной ассоциации развития (МАР) под названием “Режим снижения рисков”.

«Таджикистан входит в число четырех стран мира, которые извлекут выгоду из дополнительных ресурсов МАР, предназначенных для преодоления рисков, связанных с уязвимостью. Данный проект поддержит создание важной местной инфраструктуры в сельских сообществах, проживающих в самых сложных условиях на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря», – отметил Ян-Петер Олтерс, постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане.

«В результате подключения к местным и центральным энергосетям сельских поселений в двух приграничных с Афганистаном областях страны, улучшатся показатели в области здоровья, а также ощутимо и устойчиво повысится уровень жизни и экономические возможности данных сообществ», – добавил он.

Проект электрификации сельских районов Таджикистана профинансирует строительство инфраструктуры производства и распределения электроэнергии для предоставления автономных решений или подключения к центральной энергосистеме уязвимых сообществ в восточной части Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и южной части Хатлонской области.

В Хатлонской области более 31 тыс. человек, проживающих в 74 населенных пунктах в самых бедных районах, граничащих с Афганистаном, будут подключены к централизованной энергосистеме. В то время как более 11,5 тыс. жителей, проживающих в 61, по большей части рассеянных вдоль ГБАО, сельских поселениях, будут подключены к электроэнергии, вырабатываемой на местном уровне.

Проект поддержит проведение дополнительных исследований, необходимых для строительства гидроэлектростанции “Себзор” в ГБАО, мощностью 11 МВт с расчетной годовой выработкой электроэнергии 74,5 млн. КВтч и стоимостью $33,7 млн.

Партнеры по развитию – Европейский союз, Немецкий банк KfW, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам и Агентство США по международному развитию договорились выделить дополнительно около $50 млн. для оказания поддержки правительству РТ в строительстве ГЭС “Себзор” и решения других проблем в энергетической системе ГБАО.

Проект электрификации сельских районов Таджикистана финансируется за счёт портфеля в размере $98,7 млн., полученного Таджикистаном в рамках пилотной инициативы МАР под названием “Режим смягчения рисков”.

Таджикистан входит в число четырех стран мира, которые получили дополнительное финансирование с целью устранения факторов риска уязвимости, конфликтов и насилия, отмечается в сообщении Всемирного банка.