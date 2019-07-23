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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ «реабилитировала» популярный препарат для лечения ВИЧ

CA-NEWS (CA) -  Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленные рекомендации по лечению ВИЧ. В частности, препарат долутегравир, который в настоящее время используется в качестве альтернативного средства антивирусной терапии, теперь включен в основной список, передает служба новостей ООН.

Изучив данные новых научных исследований и оценив риски и терапевтический эффект, специалисты Всемирной организации приняли решения включить долутегравир в список препаратов первой и второй линии при лечении ВИЧ.

Лекарство рекомендовано в том числе для применения беременными и женщинами детородного возраста. Ранее предполагалось, что использование долутегравира этой группой населения может впоследствии привести к порокам развития у новорожденных.

Это связь была предварительно выявлена в 2018 году в ходе исследования, проведенного в Ботсване. В итоге многие страны перешли на другой препарат при лечении беременных и женщин детородного возраста, живущих с ВИЧ.

В результате новых исследований, ученые пришли к выводу, что риск рождения детей с пороками при использовании долутегравира намного ниже, чем предполагалось ранее. Поэтому препарат, который известен своей эффективностью и редкими побочными явлениями, было решено вернуть в списки первой и второй линии при лечении ВИЧ. Еще одно из преимуществ долутегравира: он более своих аналогов «защищен» от проблемы «устойчивости к лекарствам», которая сегодня становится все более актуальной.

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