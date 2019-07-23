Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней

Дональд Трамп

CA-NEWS (CA) - США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Единственное, что останавливает американского президента от развязывание войны,— нежелание убивать 10 млн человек, передает "Ъ".

«Если бы мы захотели начать и выиграть войну в Афганистане, я мог бы выиграть ее через неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек»,— сказал Дональд Трамп в ходе встречи с главой пакистанского правительства, состоявшейся в Овальном кабинете.

По словам американского президента, войне он предпочел бы вывод американских войск и завершение военного конфликта в регионе, продолжающегося уже более 20 лет.

Ранее Дональд Трамп говорил, что намерен оставить в Афганистане корпус разведки после вывода американского военного контингента с территории страны. По словам президента, из 16 тыс. военных, находившихся еще недавно в стране, сейчас там осталось около 9 тыс.

Напомним, весной 2019 года США и движение «Талибан выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана. Ранее Сенат США подготовил законопроект об окончании войны в Афганистане. Если законопроект примут, то сэкономленные на ведении войны деньги получат те, «кто ведет кампанию по борьбе с терроризмом». Средства также пойдут на государственное строительство в Афганистане и нужды США. О дате начала вывода войск неизвестно.