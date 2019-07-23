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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пострадавшие из-за драки на пресс-конференции в Алматы написали заявления

CA-NEWS (KZ) -  Пострадавшие после драки на пресс-конференции в Алматы написали заявления в полицию, передает Zakon.kz со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.

«Вчера был инцидент в Алматы, во время проведения брифинга или совещания две стороны поссорились между собой, поэтому этот инцидент стал достоянием гласности. В настоящее время стороны написали заявления о нанесении телесных повреждений и хулиганстве в отношении каждой из них. Каждая из сторон обратилась в полицию, а также в медицинское учреждение. На сегодняшний день 2 заявления зарегистрированы, будем разбираться», – сказал в кулуарах правительства Тургумбаев.

Ранее CA-News писали, что в Алматы в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека произошла драка, в результате которой побои получили несколько человек и пострадала аппаратура журналистов.

Тема пресс-конференции – «Государство борется с матерями и детьми». Предполагалось, что будут освещены некоторые факты по делам Жазиры Демеуовой, Гульзипы Джаукеровой и Оксаны Шевчук. В их отношении ведется досудебное расследование по обвинению к принадлежности к ДВК.

По словам журналиста Андрея Гришина, пресс-конференция не состоялась, так как в коридоре за 15 минут до её начала собралось около 20 женщин, которые сказали, что получили рассылку по чату и что они многодетные матери, а спустя некоторое время устроили массовые беспорядки.

«Я заподозрил, что будет скандал, у нас уже такое было, закрыл пресс-центр и сказал, что пресс-конференция отменяется. Тогда эти женщины окружили мать Оксаны Шевчук Татьяну, которая стояла с ребенком. Мы попытались ее вытащить, но ничего не получилось. Эти женщины набрасывались на журналистов, отнимали аппаратуру, пытались разбить, догоняли в коридоре. Это шло минут 40. Мы вызвали полицию, она приехала где-то через полчаса. Нападавшие уже разошлись к этому времени, хотя мы просили остаться всех. Задержали только одну из этих агрессивных женщин», – сказал он.

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