В Казахстане по делу о незаконном изъятии органов задержана гражданка Кыргызстана

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CA-NEWS (KZ) - В Казахстане вместе с подозреваемым в изъятии органов врачом Гани Куттымуратовым задержана гражданка Кыргызстана, которая была переводчиком для доноров. Об этом в интервью телеканалу Астана сообщил адвокат Гани Куттымуратова.

"В настоящее время под стражей находятся два человека. Врач Куттымуратов и гражданка Республики Кыргызстан, которая была переводчиком. Органы следствия предполагают, что хирург Куттымуратов при проведении операции взял вознаграждение. Но я думаю, как защитник, при проведении операции у него не стояла цель именно изъять органы и ткани живого лица, упаковать в контейнер и куда-нибудь отправить. Все операции проводились с соблюдением всех требований, в том числе юридических", - сказал адвокат Алдирза Куанышкереев.

"Установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Куттымуртова. Его деяния квалифицированы по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц". А также по статье 264 - "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации" Уголовного кодекса", - сообщили в МВД.

По этим двум статьям Куттымуратову грозит от восьми до 12 лет лишения свободы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью.

Ранее сообщалось, что известного казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии органов.В МВД считают, что он участвовал в транснациональной преступной организации. Трансплантолог уже три месяца в СИЗО.