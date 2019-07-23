В России и США в результате несчастных случаев погибли двое граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, 19 июля 2019 года на чердаке дома в Московском районе города обнаружено тело гражданина Узбекистана У.А. По данным полиции, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и совместно с Представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана занимается консульско-правовыми вопросами и оказанием содействия в транспортировке тела погибшего на родину.

Еще один несчастный случай с гражданином Узбекистана произошел в США. По информации Генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке, 17 июля в г.Кэнфилде (штат Огайо) в результате дорожно-транспортного происшествия скончался гражданин РУз А.Н.

Генконсульством на основании выданных местными властями документов оформлены соответствующие документы и необходимые процедуры, чтобы оказать содействие родным погибшего в отправке тела покойного на родину.