Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной главы МАГАТЭ

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил временно исполняющей обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии Мэри Элис Хейворд искренние соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался 22 июля на 73-м году жизни. Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.