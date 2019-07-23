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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной главы МАГАТЭ

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил временно исполняющей обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии Мэри Элис Хейворд искренние соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался 22 июля на 73-м году жизни. Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.

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