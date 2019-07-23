В Южной Корее арестованы 2 студента из Узбекистана и гражданин Кыргызстана, укравшие 34 велосипеда

CA-NEWS (UZ) - Полиция в Чонджу в Южной Корее 19 июля заявила, что 29-летний гражданин Кыргызстана и два гражданина Узбекистана в возрасте 23 лет, украли 34 велосипеда в течение двух недель. Об этом сообщило издание yna.co.kr.

Как сообщается, иностранцы похитили велосипеды, припаркованные перед многоэтажными домами и общежитиями в городе, и использовали специальный багаж для их перевозки.

Сначала сотрудники полиции начали расследование на основании утверждений потерпевшего и изучили записи с камерами видеонаблюдения.

Гражданин Кыргызстана признался, что хотел вывезти велосипеды в свою страну.

В то же время полиция продолжает искать все украденные велосипеды.