РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Южной Корее арестованы 2 студента из Узбекистана и гражданин Кыргызстана, укравшие 34 велосипеда

CA-NEWS (UZ) -  Полиция в Чонджу в Южной Корее 19 июля заявила, что 29-летний гражданин Кыргызстана и два гражданина Узбекистана в возрасте 23 лет, украли 34 велосипеда в течение двух недель. Об этом сообщило издание yna.co.kr.

Как сообщается, иностранцы похитили велосипеды, припаркованные перед многоэтажными домами и общежитиями в городе, и использовали специальный багаж для их перевозки.

Сначала сотрудники полиции начали расследование на основании утверждений потерпевшего и изучили записи с камерами видеонаблюдения.

Гражданин Кыргызстана признался, что хотел вывезти велосипеды в свою страну.

В то же время полиция продолжает искать все украденные велосипеды.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В России не утихает трудовой спор между таджикскими мигрантами и работодателем-земляком
  • Президент и премьер-министр Монголии возглавят рабочую группу по изменению Конституции
  • США вошли в тройку стран, куда чаще всего переезжают узбекистанцы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×