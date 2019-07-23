Президент Кыргызстана приедет с рабочим визитом в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Идут переговоры относительно рабочего визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан. Об этом сообщили в аппарате президента КР.

В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе приграничные. По данным аппарата президента, уточняется время и место встречи глав двух государств.

Ранее таджикское издание «Азия-плюс», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретится с Сооронбаем Жээнбековым в Исфаре.

22 июля в 17:20 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка жителями села Ворух (РТ) флагштока на въезде в село. Жители села Ак-Сай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьих ружей.

Сегодня кыргызстанские СМИ со ссылкой на представительство правительства в Баткенской области уточняют, что в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в больницу доставлены 15 человек, 12 из них получили огнестрельные ранения. «Среди них есть милиционеры и пограничники. 12 человек получили огнестрельные ранения, трое пострадали от попавших в них камней», - сообщили в полномочном представительстве.

Глава села Тожикон (Ворух) Гафуржон Жураев сообщил таджикской редакции РСЕ/РС, что в ходе конфликта погиб один местный житель, еще семеро получили ранения. По его словам, охотничьи ружья применили жители кыргызстанских сел, а таджикистанцы кидали камни. Стало известно, что погибший – 52-летний местный учитель Жалолидин Кароев. Среди пострадавших есть глава следственного отдела УВД Согдийской области Абдурасул Шомирсаидов.

МВД Таджикистана официально подтвердило, что 22 июля в ходе конфликта на таджикско-кыргызской границе пострадал офицер таджикской милиции. Начальник информационного центра УМВД по Согду, подполковник милиции Абдурасул Шомирсаидзода был ранен выстрелом из винтовки. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается врачами как стабильное.

"Азаттык" сообщает, что 144 жителя села Ак-Сай Баткенской области, в основном женщины и дети, временно эвакуированы в безопасные места. Они размещены в здании лицея в городе Баткене и в палатках, установленных на стадионе. Под руководством заместителя полпреда правительства создан специальный штаб, работают соответствующие службы.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, подразделения переведены на усиленный вариант несения службы. Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено.

На утро 23 июля обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Перестрелка прекратилась.