Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал инициативу сертификата безопасности

CA-NEWS (KZ) - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев прокомментировал вопрос установки сертификата безопасности на смартфоны и ноутбуки казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

«Как вы думаете, детям полезно видеть в Интернете какого-либо рода материалы, которые касаются экстремистского характера, террористического характера, порнографию, в конце концов?» – сказал министр, отвечая на вопросы журналистов о необходимости установки сертификата.

По его словам, процедура установки сертификата на устройства выполняется на добровольной основе.

«Это же система, сертификат безопасности как раз-таки позволяет вам решать все эти вопросы. Причем вы прекрасно знаете, что это на добровольной основе. Ну захотел ты, если беспокоишься о своих детях, родных, чтобы они не видели информацию, не хочешь – не устанавливай. Следующий плюс, который есть, – это позволяет вам решать проблемы с информационной безопасностью. Есть ситуации, когда происходят атаки на сайты, какие-то вирусы. Сертификат безопасности будет помогать», – добавил Аскар Жумагалиев.

По словам Жумагалиева, сохранность персональных данных казахстанцев гарантируется 12 статьей Конституции и законом об оперативно-розыскной деятельности. Установка сертификата будет осуществляться в рамках законодательства.

На вопрос о том, почему сайт для установки сертификата зарегистрирован на частное лицо, министр посоветовал обратиться в государственную техническую службу, отрицая наличие подобной информации.

Глава ведомства планирует установить государственный сертификат безопасности. По его словам, это необходимо для защиты от опасной информации в Интернете.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов сообщил, что казахстанцы не обязаны устанавливать на свои электронные устройства новый сертификат безопасности.

Напомним, казахстанцев попросили установить сертификат безопасности для доступа в Интернет. Мобильные операторы начали уведомлять абонентов об установке сертификата безопасности на все устройства, которые имеют доступ к Интернету.