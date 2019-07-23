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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай оказал КЧС Таджикистана техническую помощь на $6 млн

CA-NEWS (TJ) -  Китай оказал масштабную техническую помощь Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана на сумму свыше $6 млн, передает «Avesta».

23 июля правительство КНР передало КЧС 127 единиц тяжелой, специальной, вездеходной техники и специального оборудования для поисково-спасательных работ.

Данная поддержка была осуществлена на основе соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между двумя государствами, а также в соответствии с обменными письмами об оказании технической помощи.

Предоставляемая техника и оборудование предназначены для облегчения передвижений спасателей во время чрезвычайных ситуаций, для аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для улучшения эффективности ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Церемонию передачи техники посетили заместитель премьер-министра РТ Мухаммадтоир Зокирзода, посол КНР Лю Бин, председатель КЧС Рустам Назарзода, послы и главы международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.

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