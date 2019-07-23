Южнокорейские СМИ: российский военный самолет нарушил воздушное пространство у островов Такэсима

CA-NEWS (CA) - СМИ Южной Кореи сообщили, что утром 23 июля российский военный самолет нарушил то, что Сеул называет своим воздушным пространством возле островов Такэсима в Японском море, передает NHK.

Информационное агентство Йонхап сообщает, что военно-воздушные силы Южной Кореи подняли в воздух свои истребители, которые совершили предупредительные выстрелы.

Южная Корея контролирует острова Такэсима. Япония заявляет о своем праве на них. Японское правительство придерживается позиции, согласно которой острова являются неотъемлемой частью территории Японии, и Южная Корея незаконно оккупирует их.