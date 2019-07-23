Узбекистан и Казахстан запустили еще один автобусный маршрут

CA-NEWS (UZ) - C 22 июля текущего года ООО «Узавтотранс Сервис» начало регулярное автобусное сообщение из Ташкента в город Кызылорда в Казахстане.

Об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана со ссылкой на Минтранс.

"Современный и комфортный автобус Yutong отправляется из автовокзала Ташкента в 17:00 по местному времени. Длительность маршрута составляет 583 км, время в пути - 10 часов 30 минут, а стоимость - около 80 000 сум (около $10)", - говорится в сообщении ведомства.

Автобусы будут пересекать границу через контрольно-пропускные пункты "Гишткуприк" и "Жибек Жоли".