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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан запустили еще один автобусный маршрут

CA-NEWS (UZ) -  C 22 июля текущего года ООО «Узавтотранс Сервис» начало регулярное автобусное сообщение из Ташкента в город Кызылорда в Казахстане.

Об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана со ссылкой на Минтранс.

"Современный и комфортный автобус Yutong отправляется из автовокзала Ташкента в 17:00 по местному времени. Длительность маршрута составляет 583 км, время в пути - 10 часов 30 минут, а стоимость - около 80 000 сум (около $10)", - говорится в сообщении ведомства.

Автобусы будут пересекать границу через контрольно-пропускные пункты "Гишткуприк" и "Жибек Жоли".

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