В Таджикистане могут ввести единую школьную обувь

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане размышляют над тем, чтобы ввести единую обувь для учащихся школ и вузов. В Минобразования пока идею называют слухами. Но признают, что в планах есть создание на базе одного из вузов страны предприятия по производству обуви для учащихся и в целом развитие обувной отрасли в стране.

Единую школьную форму в Таджикистане ввели пять лет назад, в 2014 году. С тех пор руководство школ и других учебных заведений (в Таджикистане они все подчинены Министерству образования) стали настоятельно рекомендовать родителям покупать форму только определенных отечественных производителей.

Теперь то же самое сможет произойти и с обувью для школьников. Это большой и прибыльный рынок. По подсчетам министра образования Таджикистана Нуриддина Саида, таджикским учащимся нужно шесть миллионов пар обуви в год.

Однако пока обувной рынок контролируют Китай, Россия и Турция: именно оттуда в Таджикистан ввозится основная доля обуви. Эксперты говорят, что таджикские обувщики не выдерживают конкуренции. К тому же небогатое население Таджикистана в первую очередь обращает внимание на цену и старается покупать товар подешевле, не глядя на страну-производителя.

Пока в Министерстве образования отрицают, что вводят в Таджикистане единую школьную обувь, и тем более – что кто-то будет будет заставлять школьников и студентов покупать отечественные туфли и ботинки. Но тот же министр Нуриддин Саид недавно заявил, что нужно налаживать производство обуви при одном из вузов страны.

"Производить будут по мировым стандартам, нашим стандартам, так, чтобы обувь подходила детям и была качественной, – пообещал чиновник. – Но мы не будем вводить никаких стандартов того, какая должна быть кожа, какого цвета должна быть обувь. Мы об этом даже не думали и не работали в таком направлении".

Эксперты сходятся во мнении, что наладить производство обуви в Таджикистане будет непросто, и эта работа может занять годы. Вводить единую школьную обувь за счет госбюджета Министерству образования, скорее всего, никто не даст. А значит идея, родившаяся в Министерстве образования, может закончить свое существование в Минпроме, где должны принять решение о новой фабрике.