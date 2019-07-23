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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На 1000-летнем кладбище в Бухаре более 1700 могил оказались пустыми

CA-NEWS (UZ) -  На кладбище Хазрати Имам в Бухаре насчитывается около 18 000 могил, и в 1700 из них не оказалось тел, то есть они были «заняты» до смерти их владельцев, передает centralasian.org.

Об этом в интервью изданию Daryо.uz сообщил заместитель начальника управления благоустройства города Бухары Бафо Нарзуллаев.

"Могилы на кладбище Ходжи Имама Хафси Кабир Бухари проведена инвентаризация могил, расположенных более чем на 17 гектарах. Было выявлено около 18 000 могил, из которых 8-10 процентов, точнее 1700 могил были признаны пустыми. Правда, в последние годы наблюдается поднятие грунтовых вод на кладбище. Это, в свою очередь, затрудняет рытьё могил. Вот почему люди начали готовить «безхозные» могилы рядом со свежевыкопанными могилами, где похоронены их родные. Земля для могилы предоставляется бесплатно. Только после смерти владельца могилы будет выплачена плата за услуги могильщика. За рытьё мусульманской могилы 160 тысяч сум ($18), за христианскую - 120 тысяч сум ($14), за детские могилы - около 20 тысяч сумов ($2)", - цитирует издание Бафо Нарзуллаева.

По данным Daryo.uz, на кладбище возведены высотой в два этажа и «украшены» около 1700 гробниц.

Один из собеседников сказал, что эти могилы «заняты» рядом местных чиновников для своих родственников, которые еще живы.

В настоящее время на кладбище Ходжи Имама начались масштабные строительные и ремонтные работы. В них задействовано более 1000 человек. Кладбище используется более 1000 лет.

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