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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Казахстана утвердило план по исполнению поручений президента

CA-NEWS (KZ) -  На заседании правительства Казахстана под председательством премьер-министра Аскара Мамина утвердили план мероприятий по исполнению поручений главы государства, которые озвучил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

На встрече с докладами выступили министр финансов А. Смаилов, заместители премьер-министра Ж. Касымбек и Г. Абдыкаликова, председатель Нацбанка Е. Досаев.

Премьер-министр подчеркнул, что главными задачами правительства на текущий период являются улучшение качества жизни, увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест и привлечение новой волны инвестиций.

Он отметил необходимость работы по привлечению инвестиций во всех госорганах, национальных холдингах и акиматах. Для контроля за этой работой будут установлены ключевые показатели эффективности.

Глава правительства также подчеркнул важность создания новых рабочих мест, диверсификации производства в приоритетных отраслях экономики, внедрения передовых технологий, углубления переработки и увеличения экспорта.

«В целях развития социальной сферы будут принят ряд конкретных мер. В том числе будут установлены четкие и прозрачные процедуры оказания социальной поддержки нуждающимся людям и разработаны единые подходы гарантированного объема соцподдержки граждан», – сказал Аскар Мамин.

В сфере образования будет выработан план действий для обеспечения финансирования образования и науки и для реформирования школьного и профессионально-технического обучения.

По словам премьер-министра, для привлечения населения к формированию бюджетов введут в пилотном режиме проект «бюджет народного участия».

Аскар Мамин также отметил, что проектный офис правительства станет основным инструментом мониторинга и содействия реализации поручений и предвыборной платформы президента.

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