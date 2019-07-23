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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские синоптики прогнозируют сохранение жаркой и сухой погоды

CA-NEWS (TJ) -  Таджикские синоптики прогнозирую сохранение жаркого и сухого воздуха. С 24 по 26 июля на территорию Таджикистана в связи с затоком сухого жаркого Иранского воздуха через территории Туркменистана и Узбекистана, сохраняется повышение дневной температуры воздуха в северных и центральных районах до 40-43 тепла, в южных районах до 43-45 тепла, в горных районах до 32-37 тепла, в районе Дарвоза до 40 тепла, передает Avesta.

В связи с повышенным температурным фоном в период 23-26 июля в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.

Как сообщает Агентство по гидрометеорологии страны, в этот период на реках Пяндж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов.

Синоптическое ведомство также предупреждает о продолжении с 22 по 28 июля 2019 г. в г Душанбе периода жары и повышенного загрязнения атмосферного воздуха по взвешенным веществам(пыль).

В этой связи синоптики рекомендуют избегать длительного пребывания и прогулок днем на территориях: места вблизи крупных автомагистралей при интенсивном движении автотранспорта (особенно места с пониженным рельефом и низкой продуваемостью) представляют зоны повышенного риска для вашего здоровья.

В первую очередь, это касается детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с заболеваниями гипертонии.

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