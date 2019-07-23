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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Австрия предоставит Монголии льготный кредит в размере €12 млн

CA-NEWS (MNG) -  Австрия предоставит Монголии льготный кредит в размере €12 млн в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве. За его счет с 2019 по 2021 год реализуют проекты «Развитие инфраструктуры – столичного района Сонгинохайрхан» и «Развитие инфраструктуры – Баянзурх, Дархан и Сэлэнгэ», передает «Монцамэ».

19 июля соглашение о реализации проектов подписали госсекретарь министерства строительства и градостроительства С.Магнайсурэн и гендиректор австрийской компании-подрядчика Zumtobel Lighting GmbH Альфред Фельдер.

В рамках проектов, реализуемых с помощью льготного займа, австрийская сторона проведет работы по развитию инфраструктуры в густонаселенных районах с низким уровнем инфраструктуры, включая столичные районы Сонгинохайрхан и Баянзурх, город Дархан и аймак Сэлэнгэ. К примеру, в отдаленных районах и микрорайонах будут установлены энергосберегающие уличные светильники.

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