Австрия предоставит Монголии льготный кредит в размере €12 млн

CA-NEWS (MNG) - Австрия предоставит Монголии льготный кредит в размере €12 млн в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве. За его счет с 2019 по 2021 год реализуют проекты «Развитие инфраструктуры – столичного района Сонгинохайрхан» и «Развитие инфраструктуры – Баянзурх, Дархан и Сэлэнгэ», передает «Монцамэ».

19 июля соглашение о реализации проектов подписали госсекретарь министерства строительства и градостроительства С.Магнайсурэн и гендиректор австрийской компании-подрядчика Zumtobel Lighting GmbH Альфред Фельдер.

В рамках проектов, реализуемых с помощью льготного займа, австрийская сторона проведет работы по развитию инфраструктуры в густонаселенных районах с низким уровнем инфраструктуры, включая столичные районы Сонгинохайрхан и Баянзурх, город Дархан и аймак Сэлэнгэ. К примеру, в отдаленных районах и микрорайонах будут установлены энергосберегающие уличные светильники.