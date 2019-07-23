В Алматы активисткам KazFem отказали в проведении демонстрации против торговли людьми

CA-NEWS (KZ) - Активистка феминистской организации KazFem Вероника Фонова подала заявку на проведение мирной демонстрации 4 июля, а 22 июля получила отказ из акимата Алматы. Демонстрация против торговли людьми и в поддержку женщин должна была пройти 28 июля за кинотеатром «Сары-Арка», передает «InformБюро».

В официальном тексте отказа написано, что с 21 июля по 10 августа в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» будут проводиться работы по замене сети канализационных труб. Поэтому активистам отказали в проведении мирной демонстрации.

Однако, по словам Фоновой, причина в другом. 20 июля её пригласили в акимат на разговор с заместителем начальника управления общественного развития. На протяжении полутора часов чиновники пытались убедить Фонову не проводить демонстрацию во избежание провокаций.

«Представители акимата выразили обеспокоенность тем, что на демонстрации могут присутствовать представители ЛГБТ+, и большая часть разговора сводилась к тому, чтобы этого не допустить. Также было высказано мнение о том, что это опасно, и Казахстан к таким акциям не готов. И что лучше провести пресс-конференцию», – рассказала Фонова.

Активистка не удовлетворена решением акимата и намерена ещё раз подать заявку на проведение мирной демонстрации.

Она планирует действовать по примеру Альнура Ильяшева, который 35 раз подавал заявления на проведение мирного митинга и получал отказ. В 36-й раз ему удалось получить разрешение.

«Мне не сложно подавать заявления – так что я, пожалуй, продолжу пробовать реализовать своё законное право», – считает Вероника Фонова.

В управлении общественного развития города Алматы и пресс-службе акимата Алматы отказались комментировать ситуацию.