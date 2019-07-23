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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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50% предприятий Монголии приостановили деятельность, – Нацкомитет по статистике

CA-NEWS (MNG) -  В конце прошлой недели Национальный статистический комитет Монголии проинформировал общественность о социально-экономических данных страны (за первое полугодие текущего года), как сообщает «Монцамэ».

Так, по данным Нацкомитета, за первое полугодие 2019 года из 177,8 тыс. зарегистрированных компаний и организаций 50 процентов (или 88,9 тыс.) проводят свою деятельность на постоянной основе. Из них в 86,6% работают по 1-9 сотрудников.

А из 88,9 тыс. неработающих 48,8 тыс. организаций и компаний (или 54,9%) не проводят деятельность, 35,4 тыс. (или 39,8%) – временно приостановили свою деятельность, 2,1 тыс. (или 2,4%) – полностью остановили работу.

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