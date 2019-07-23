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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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250 британских военных пополнят ряды самой опасной миссии ООН

CA-NEWS (CA) -  Министерство обороны Великобритании заявило о намерении в следующем году послать 250 военнослужащих в Мали для того, чтобы обеспечить «долгосрочный и устойчивый мир» в этой стране. Они заменят датский контингент, передает служба новостей ООН.

Согласно заявлению, войска, которые будут базироваться в Гао на востоке Мали, будут служить вместе с другими миротворцами ООН, а это более 15 000 военнослужащих и полицейских, как минимум три года.

Британские «голубые каски» будут выполнять мандат Миссии ООН в Мали (МИНУСМА), который включает обеспечение безопасности, поддержку прав женщин и детей, предупреждение случаев сексуального насилия.

10 июля на брифинге в Совете Безопасности ООН командующий силами МИНУСМА генерал-лейтенант Деннис Джилленспор заявил, что Миссия понесла множество потерь из-за частых нападений на базы миротворцев, добавив, что необходимо разработать новые стратегии и методы быстрого реагирования.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная в 2013 году, стала самой опасной из действующих операций ООН. Там погибло уже около 200 миротворцев.

Выступая в тот же день на контртеррористической конференции в Кении, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил солидарность с жертвами экстремистских нападений в Африке на фоне эскалации конфликтов в Мали и в других странах Сахеля.

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