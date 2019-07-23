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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на озере Чарвак взорвался скутер с отдыхающим

CA-NEWS (UZ) -  Под Ташкентом на озере Чарвак произошел взорвался скутер вместе с отдыхающим в судне человеком, сообщает everyday.uz.

Вчера, 22 июля возле зоны отдыха "Пирамиды" взорвался скутер. На кадрах видео можно увидеть, как от взрыва сидящего на скутере человека выбросило в воду.

Сообщается, что пострадавший отделался легкими травмами. В настоящее время он находится в больнице. Ведется разбирательство.

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