В Узбекистане на озере Чарвак взорвался скутер с отдыхающим
- Узбекистан, происшествия
- 16:00, 23 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Под Ташкентом на озере Чарвак произошел взорвался скутер вместе с отдыхающим в судне человеком, сообщает everyday.uz.
Вчера, 22 июля возле зоны отдыха "Пирамиды" взорвался скутер. На кадрах видео можно увидеть, как от взрыва сидящего на скутере человека выбросило в воду.
Сообщается, что пострадавший отделался легкими травмами. В настоящее время он находится в больнице. Ведется разбирательство.