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  23 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ингушетии гражданка Узбекистана, заставлявшая ребенка попрошайничать, получила срок

CA-NEWS (UZ) -  Гражданку Узбекистана, заставлявшую просить подаяние свою малолетнюю дочь, осудили в Ингушетии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что мировым судьей с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело в отношении 32-летней гражданки Узбекистана Кузиевой.

Женщина обвиняется в «вовлечении несовершеннолетнего в систематическому занятию попрошайничеством».

Установлено, что женщина с октября 2018 по январь 2019 года на территории города Малгобека систематически вовлекала свою 4-летнюю дочь в занятие попрошайничеством. Девочка подходила к прохожим, а также в различные домовладения и просила у людей подаяние, а полученные денежные средства затем передавала своей матери.

По приговору суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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