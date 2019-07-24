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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС выделил 2 миллиона евро на обучение афганских девушек в университетах Узбекистана и Казахстана

CA-NEWS (UZ) -  Европейский союз выделил грант в размере 2 млн. евро Программе развития ООН для финансирования обучения афганских женщин в университетах Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно официальному сообщению, до 2025 года 50 афганских девушек-студенток будут обучаться в бакалавриате и магистратуре Казахстана и Узбекистана по направлениям сельское хозяйство, практическая статистика и добыча полезных ископаемых.

В то же время в рамках структуры «ООН-женщины» будут открыты и летние школы для повышения квалификации афганских девушек и женщин в сферах предпринимательства и коммуникаций.

Основная цель этих программ заключается в расширении экономических прав афганских женщин и расширении их возможностей трудоустройства.

Движение "Талибан", которое контролирует обширные территории Афганистана, под предлогами законов шариата запрещает женщинам учиться и работать.

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