Источник, сообщивший о смерти Бердымухамедова, заявил, что президент пришел в себя, - Хроники Туркменистана

CA-NEWS (TM) - На YouTube канале Erkin Turkmenistan, первым сообщившем о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, опубликован новый ролик. Автор канала сообщает, что президент все же не умер, а в течение двух дней был в коме, но теперь якобы пришел в себя, передает Хроники Туркменистана.

Согласно актуальной информации, озвученной в видеоролике, Бердымухамедов пролежал в коме 20-21 июля, а утром 22-го пришел в себя.

Автор сетует на источники, которые его подвели, просит прощения и просит понять, насколько сложно получать информацию из Туркменистана.

Отметим, что первоисточником сообщений о смерти президента является именно этот канал. Сейчас заголовок видеоролика изменен, а в конце поставлен вопросительный знак.

На следующий день после этого о смерти президента в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. Он сослался на некие источники в бизнес-среде.

Вечером того же дня Рубаев свои слова опроверг, также посетовав на изменившиеся данные источника.

Поводом для распространения этой информации послужило то, что глава Туркменистана с 5 июля лишь один раз появился на публике, а официальные издания «исчезновение» президента никак не комментировали.

По информации «Хроники Туркменистана», отсутствие Бердымухамедова в медийном пространстве связано с тяжелым состоянием его матери Огулабат Бердымухамедовой, которая, по данным на 21 июля, уже в течение 10 дней находилась на лечении в Германии.