МОК лишил выступавшего за Узбекистан Артура Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга

CA-NEWS (UZ) - Артур Таймазов лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортсмен выиграл награду в весовой категории до 120 килограммов. В результате перепроверки в допинг-пробе Таймазова, выступавшего на Играх в составе сборной Узбекистана, было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Медаль досталась российскому борцу Билялу Махову.

За годы спортивной карьеры выступавший за Узбекистан уроженец Северной Осетии Артур Таймазов завоевал три золотые олимпийские медали в вольной борьбе(2004, 2008, 2012), но МОК лишил тяжеловеса двух высших наград за нарушение антидопинговых правил.

Первое золото Таймазов потерял в 2017 году в ходе повторной перепроверки допинг-проб Олимпиады-2008 в Пекине (в его пробах были найдены следы туринабола и станозолола).

На данный момент Таймазов является депутатом Государственной Думы России, заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

40-летний Таймазов заявил, что обжалует решение МОК о лишении его золотой медали Олимпиады-2012. "Обвинения не признаю. Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным", - написал экс-борец в "Инстаграме".

Также Таймазов посоветовал МОК награждать победителей Олимпиады-2020 в Токио через 10 лет после перепроверки допинг-проб спортсменов.

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