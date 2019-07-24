Марк Эспер стал министром обороны США. Пост был вакантным более полугода

CA-NEWS (CA) - Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост главы министерства обороны, передает BBC.



Эспер уже принес присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, который и выдвинул его кандидатуру.

Пост министра обороны США оставался вакантным 7 месяцев, после того, как ушел в отставку Джеймс Мэттис из-за несогласия с внешней, и в особенности, оборонной политикой президента Дональда Трампа.

Пост главы Пентагона не оставался столь долго вакантным уже 70 лет.

Марк Эспер - сам бывший военный, он служил в первой войне в Персидском заливе, когда возглавляемая США международная коалиция освобождала захваченный Ираком Кувейт.

Затем он служил в воздушно-десантной дивизии.

Критики назначения Эспера на пост главы Пентагона отмечают, что в прошлом он был лоббистом компании Raytheon, работающей в оборонной отрасли и заключающей многочисленные контракты с министерством обороны.

Несмотря на эту критику, за его назначение проголосовали 90 сенаторов, против - всего лишь восемь, что означает, что его кандидатура пользовалась поддержкой обеих партий.

Вот уже несколько месяцев сотрудники Пентагона жаловались (не называя своих имен), что отсутствие постоянного министра обороны затрудняет процесс принятия важных решений.

Во время слушаний в сенате Марк Эспер подчеркивал, что с его точки зрения вооруженные силы США должны одновременно достичь нескольких целей: модернизации, быть готовыми к новой эпохе конкуренции между крупными державами, сохранять способность противоборствовать с террористическими организациями и государствами-изгоями, а также продолжать развивать тесное сотрудничество с союзниками США.