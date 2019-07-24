Россиянин получил 18 лет колонии за убийство двух граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Забайкалье суд приговорил 35-летнего жителя Нерчинского района к 18 годам колонии строгого режима за убийство двух граждан Узбекистана, которых заподозрили в педофилии — присяжные просили о снисхождении к мстителю, сообщается 23 июля на сайте прокуратуры Забайкальского края.

«В октябре 2017 года мужчина на почве мести за совершение гражданином Узбекистана преступления против половой неприкосновенности двух детей, убил заподозренного им человека, а также другого гражданина Узбекистана — непричастного к преступлению. [...] Взявший на себя полномочия и следствия, и суда, и палача мужчина жестоко расправился не только с преступником, но и с совершенно невиновным человеком», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, присяжные заседатели просили о снисхождении для подсудимого, но «суд назначил виновному строгое, но справедливое наказание».

Ранее сообщалось, что летом 2018 года рассказала о том, как жители одного из сёл Нерчинского района устроили самосуд над узбеками, после того как местные власти и правоохранительные органы не смогли привлечь их к ответственности за изнасилование детей. Селяне были уверены в виновности двух иностранных рабочих и якобы обратились за помощью к представителям криминалитета.

«В багажнике мы их провезли до Нерчинского района. Там нас ждали родители детишек. Уехали в лес. Узбеки лично мне признались в насилии над детьми. Я им сказал, что они всего лишь попросят прощения у родственников и всё. Родственники били их ногами, потом сели в машину и уехали. Я думал всё, хватит с них. Но тут услышал голос за спиной: «Отойди». Потом раздались выстрелы. Это [один из обвиняемых] из карабина их расстрелял», — цитировало издание одного из участников самосуда.