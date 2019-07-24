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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МОМ в Таджикистане оказала помощь 17 пострадавшим от торговли людьми. Их хотели продать в ОАЭ и Саудовскую Аравию

CA-NEWS (TJ) -  В этом году Международная организация по миграции (МОМ) в Таджикистане оказала помощь 17 жертвам торговли людьми и предотвратила 8 случаев потенциальной торговли. По сравнению с прошлым годом, когда организация помогла вернуться домой 20 таджикистанцам (19 из них – женщины), показатели выросли. Об этом сообщается на официальном сайте МОМ.

Многие из этих жертв были спасены от сексуального и трудового рабства в ОАЭ и Саудовской Аравии.

МОМ организует двухдневные дебаты с участием молодежи Таджикистана в Душанбе 29-30 июля в рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми. Главная цель мероприятия – повысить осведомленность общества о торговле людьми и необходимости защищать права пострадавших от неё.

В дебатах примут участие 36 учеников средних школ и студентов университетов из Душанбе и Согдийской, Горно-Бадахшанской и Хатлонской областей, которые победили в дебатах о правах детей и мигрантов на региональном уровне.

МОМ в сотрудничестве с Центром по борьбе с торговлей людьми Таджикского национального университета (ТНУ) и Межведомственном комитетом по противодействию торговле людьми 30 июля также проведет конференцию по теме борьбы с работорговлей в ТНУ.

Организации по борьбе с торговлей расскажут о принимаемых мерах противодействия в стране, а также о поддержке жертв и предотвращении новых случаев торговли с использованием современных технологий.

«Большинство пострадавших, которых поддерживает МОМ, направляют к нам власти Таджикистана. Мы гордимся тем, что нам удается тесно сотрудничать с гражданским обществом страны. Наша кооперация с 20 неправительственными организациями также укрепилась за годы совместной работы над обеспечением медицинской и психологической помощи жертвам торговли людьми», – говорит Кристина Георг-Транка, глава таджикистанского офиса МОМ.

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