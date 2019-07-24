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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде пройдет международная конференция по сохранению культурного наследия

CA-NEWS (UZ) -  Впервые не только в Узбекистане, но и во всем Центрально-азиатском регионе по инициативе президента Шавката Мирзиёева под эгидой ЮНЕСКО в конце августа в Самарканде пройдет международная конференция «Сохранение материального и нематериального культурного наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения». Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

Сообщается, что работе конференции примут участие гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле и руководство центра «Всемирное наследие». Ожидаются также официальные лица от министерств культуры 54 государств, куда направлены приглашения организаторов, а также известные эксперты, ученые, реставраторы, директора музеев и другие специалисты в области науки и искусства со всего мира.

В рамках мероприятия пройдет церемония открытия XII международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» и Неделя наследия «Узбекистан – перекресток великих дорог и цивилизаций, империй, религий, культуры», которая охватит три исторических города – Ташкент, Термез и Самарканд.

Кроме того, состоится III международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия, выставка артефактов древности и ряд других.

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