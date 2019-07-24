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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Навои мясники торговали ослиным мясом и падалью

CA-NEWS (UZ) -  В Навоийской области мясник продавал мясо трупов животных как свежее, сообщает Телеграм-канал «Навои-24».

По данным издания, 18 июля сотрудники департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали мясника и его сына, которые продавали мясо павших животных. Торговцев падалью задержали в тот момент, когда они планировали реализовать испорченное мясо за 1,2 млн сумов ($140).

В целом у мясника конфисковали 1,7 тонн мяса. В ходе проверки также выяснилось, что сотрудник Навоийского областного центра диагностики болезней животных и безопасности продовольствия за 1 млн сумов (более $100) незаконно оформил мяснику соответствующее разрешение на продажу 892 кг. непригодного для употребления мяса.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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