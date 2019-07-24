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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана провел встречу с послом США

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с послом США в РК Уильямом Мозером. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба премьер-министра.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в инвестиционной сфере, нефтяной отрасли, агропромышленном секторе. Аскар Мамин отметил, что США являются одним из ключевых партнеров и инвесторов Казахстана.

По итогам 2018 года торговый оборот между РК и США вырос на 37,3% до $2,2 млрд. Приток американских инвестиций в казахстанскую экономику увеличился на 44,7% и установил новый рекорд, достигнув $5,3 млрд.

«Для привлечения инвестиций и реализации стратегических инвестиционных проектов уделяется особое внимание созданию наиболее благоприятных условий для инвесторов. Новые подходы создадут более комфортные условия для американских партнеров», – сказал А. Мамин.

Для эффективного решения вопросов по реализации инвестиционных проектов в экспортно-ориентированных отраслях власти РК создали координационный совет по прямым иностранным инвестициям и Фонд прямых иностранных инвестиций.

Премьер-министр также отметил перспективность проектов крупных американских компаний в агропромышленном секторе, подчеркнув большой потенциал организации на территории Казахстана производства с локализацией, выхода на рынки региона.

Уильям Мозер высоко оценил подходы по улучшению инвестиционного климата и подчеркнул готовность американской стороны продолжать сотрудничество в существующем формате.

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